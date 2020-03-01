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Сампаоли официально нашел новый клуб

1 марта 23:41 46 Читати українською
Сампаоли официально нашел новый клуб
Хорхе Сампаоли – новый тренер Атлетико Минейро / Twitter Атлетико Минейро

Атлетико Минейро объявил о назначении Хорхе Сампаоли новым главным тренером.

Хорхе Сампаоли будет работать главным тренером бразильского Атлетико Минейро. Об этом сообщил президент клуба в своем Twitter.

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Детали сотрудничества пока неизвестны. 59-летний Сампаоли известен по работе в сборных Чили и Аргентины (тренировал Месси и Ко на ЧМ-2018), а также испанской Севилье. Последним местом работы аргентинца был бразильский Сантос, который он покинул в конце 2019 года.

Заметим, прошлый чемпионат Бразилии Атлетико Минейро завершил на 13-й позиции турнирной таблицы.

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Теги
Мир Атлетико Минейро Атлетико Минейро Бразилия Хорхе Сампаоли Хорхе Сампаоли
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