Сампаоли официально нашел новый клуб

Атлетико Минейро объявил о назначении Хорхе Сампаоли новым главным тренером.

Хорхе Сампаоли будет работать главным тренером бразильского Атлетико Минейро. Об этом сообщил президент клуба в своем Twitter.

Фламенго завоевал Суперкубок Южной Америки – для бразильской команды это четвертый трофей за три месяца

Детали сотрудничества пока неизвестны. 59-летний Сампаоли известен по работе в сборных Чили и Аргентины (тренировал Месси и Ко на ЧМ-2018), а также испанской Севилье. Последним местом работы аргентинца был бразильский Сантос, который он покинул в конце 2019 года.

Заметим, прошлый чемпионат Бразилии Атлетико Минейро завершил на 13-й позиции турнирной таблицы.

Грати, як гранд: чому нинішній Лестер крутіший за чемпіонський