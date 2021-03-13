Лига 1, 29 тур

Анже – Сент-Этьен – 0:1

Гол: Хазри, 52

Марсель – Брест – 3:1

Голы: Милик, 45+1, Товен, 88, Кюизонс, 90+3 – Брассье, 71

Сент-Этьен не мог одержать победу в трех турах подряд и оказался вблизи зоны вылета. "Зеленые" явно хотели исправить ситуацию, поэтому доминировали в течение поединка против Анже. Для успеха хватило красивого гола Вахби Хазри на 52 минуте.

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Сампаоли начал в Марселе с победы над Ренном, но Брест чуть не испортил второй матч аргентинского специалиста. Перед свистком на перерыв Милик открыл счет с передачи Пайе. Хозяева продолжали создавать моменты во второй половине, однако удвоить преимущество не удавалось. Наказание пришло на 71 минуте, когда Брассье головой замкнул высокую подачу со штрафного.

Три очка для Марселя вырвал Товен. Провансальцы разыграли быструю комбинацию, которую вингер завершил точным ударом в ближнюю девятку. Контрольный в голову выполнил Кюизонс – 3:1. Марсель постепенно приходит в себя, правда, без шансов на подъем с пятой строчки. До Монако 10 пунктов, а до зоны Лиги чемпионов – целых 15.

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