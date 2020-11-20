Главный тренер бразильского Атлетико Минейро Хорхе Сампаоли имеет вариант с возвращением к работе со сборными командами.

60-летний специалист – претендент на должность тренера сборной Колумбии, сообщает Globo Esporte.

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Боссы Колумбийской федерации футбола заинтересованы в приглашении Сампаоли. "Кофейщики" под руководством Карлуша Кейруша провалили старт квалификации к ЧМ-2022, набрав всего 4 очка в стартовых четырех турах. На этой неделе колумбийцы потерпели сокрушительное поражение от Эквадора (1:6).

Сампаоли готов возглавить Колумбию и уже провел предварительные переговоры с федерацией, но назначение произойдет не раньше зимы – аргентинец стремится доработать сезон 2020 с Атлетико Минейро.

К слову, Сампаоли уже имеет опыт работы с национальными командами. Он возглавлял сборные Чили и Аргентины.

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