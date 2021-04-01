"Я считаю, что пресса и болельщики сильно вознесли сборную Украины после ничьи с Францией. Нельзя так делать, поскольку наши футболисты тоже немного взлетели, а падать получилось больно. Конечно, главная причина неудачи в игре с казахами – нереализация голевых моментов. Есть моменты, но не могут забить. Это был матч, в котором у нашей команды были убойные возможности, соперник даже позволял принимать мяч в штрафной и делать несколько касаний. Тот же Мораес три раза подыгрывал себе мяч, прежде чем нанести удар. Могли забивать Зубков, Довбик. Голова внизу, а бьют прямо во вратаря. Хотя было время поднять голову и отправить мяч в угол. О чем это говорит? Уровень мастерства, увы, подвел. Конечно, обидно, что сами упустили два очка и не обыграли такого соперника, который был Украине вполне по зубам.

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Не знаю, почему Караваев так позволил себе отвернуться от мяча, когда Мужиков забивал гол. У него было время заблокировать этот удар, а он отвернулся, хотя можно было прямо пойти на соперника. Такие мелочи приводят в итоге к пропущенным голам и влияют на результат.

Пенальти? Пару раз поводы для этого были. Особенно момент с Довбиком, но судья посчитал, что он сам "нырял". Плохо, что в матчах отбора нет системы VAR. Но пенальти еще надо забить. Да и вообще без пенальти надо было решать судьбу этого матча в свою пользу намного раньше. Дело не в судействе. Должны были забивать с игры, но мастерства не хватило, а его в магазине не купишь.

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Конечно, ситуация ухудшилась, хотя нельзя утверждать, что состояние критическое. Дома потеряли очки, но где их теперь компенсировать? Франция приедет к нам, потом ехать в Финляндию, Казахстан. Сейчас футбол в мире выровнялся. На любую команду надо настраиваться максимально. Не словами, а делом. Сильнее ли мы сборной Казахстана? Да, но надо было выигрывать и потом уже говорить. В итоге потеряли важные очки", – заявил Сабо в комментарии Команда№1.

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