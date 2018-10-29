Саморано – о миланском дерби: Икарди лучше Игуаина, он может решить судьбу матча

Легендарный экс-нападающий Интера, Реала и сборной Чили Саморано поделился ожиданиями от миланского дерби, которое состоится уже завтра, 21 октября.

"В этом матче не может быть фаворита, ведь это дерби – знаковое событие как для Милана, так и для Интера.

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Однако считаю, что Интер должен выиграть, ведь у них есть Мауро Икарди, который лучше Гонсало Игуаина. Безусловно, он может решить судьбу поединка, как уже делал это в последнем дерби. Икарди способен сыграть на острие атаки как самостоятельно, так и в паре с Лаутаро Мартинесом", – цитирует Саморано Football Italia.

Матч Интер – Милан состоится завтра, 21 октября. Начало в 21:30. После 8 туров Интер занимает 3 место в Серии А Милан на 10 строчке.