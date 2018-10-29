toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ДИНАМО КИЕВ - ЛЬВОВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧЕРНОМОРЕЦ - КАРПАТЫ НАПОЛИ - РОМА

Саморано – о миланском дерби: Икарди лучше Игуаина, он может решить судьбу матча

20 октября 13:55 25 Читати українською
Саморано – о миланском дерби: Икарди лучше Игуаина, он может решить судьбу матча
Мауро Икарди / фото: ФК Интер

Легендарный экс-нападающий Интера, Реала и сборной Чили Саморано поделился ожиданиями от миланского дерби, которое состоится уже завтра, 21 октября.

"В этом матче не может быть фаворита, ведь это дерби – знаковое событие как для Милана, так и для Интера.

Ярмоленко против гранда АПЛ, Барселона принимает лидера Ла Лиги и еще топ-3 матча уикенда

Однако считаю, что Интер должен выиграть, ведь у них есть Мауро Икарди, который лучше Гонсало Игуаина. Безусловно, он может решить судьбу поединка, как уже делал это в последнем дерби. Икарди способен сыграть на острие атаки как самостоятельно, так и в паре с Лаутаро Мартинесом", – цитирует Саморано Football Italia.

Матч Интер – Милан состоится завтра, 21 октября. Начало в 21:30. После 8 туров Интер занимает 3 место в Серии А Милан на 10 строчке.

Италия9 турСан-Сиро (Милан)

Интер - Милан: Воскресенье 21 октября 2018

Интер
Матч окончен
1 : 0
Милан
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Италия Милан Милан Интер Интер Иван Саморано Мауро Икарди Мауро Икарди Интер - Милан Гонсало Игуаин Гонсало Игуаин
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Суарес превзошел достижение Месси в Эль Класико
    Іспанія — 28 окт263 Суарес превзошел достижение Месси в Эль Класико
20
час
:
16
мин
Лацио
21:30
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук