В гостевом матче Лиги чемпионов с Арсеналом (0:3) игроки Реала пробежали на 10 километров меньше, чем игроки "канониров". Как информирует Marca, руководство "бланкос" считает, что некоторые футболисты команды не выкладываются на 100% и не играют как команда. Боссы Реала обвинили подопечных Карло Анчелотти в самолюбии.

Дубль Райса со штрафных в видеообзоре матча Арсенал – Реал – 3:0

Издание не называет конкретных имен, но сообщает, что президент клуба Флорентино Перес и его доверенные люди хотят увидеть немедленные изменения. Если игроки не поймут этого, в их отношении могут произойти радикальные изменения. Сообщается, что в настоящее время боссы Реала считают, что некоторые футболисты команды недостойны представлять клубную эмблему в официальных матчах.

Арсенал сокрушил Реал в первом четвертьфинале ЛЧ – Райс оформил шедевральный дубль со штрафных