28 ноября в 9:19 погрузчик въехал в брендированный самолет Шахтера, повредив воздухозаборник правого двигателя воздушного судна, сообщает сайт 24TV со ссылкой на отчет Бориспольского управления полиции.

Шахтер остался без самолета из-за ДТП в аэропорту

В это время самолет проходил наземное обслуживание. По факту инцидента служба контроля безопасности полетов Государственного предприятия Международный аэропорт Борисполь проинформировала Государственную авиационную службу Украины. В результате происшествия никто не пострадал, но был задержан рейс Киев – Ереван более чем на час, пока производилась замена самолета.

Представители компаний-участников происшествия устанавливают все обстоятельства аварии. Стоит отметить, что этот самолет использует не только ФК Шахтер – он также совершает обычные рейсы авиакомпании SkyUp, одного из спонсоров клуба.

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