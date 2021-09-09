Сборная Германии пережила неприятный момент после разгромной победы над Исландией (4:0) в отборе на ЧМ.

Сразу после матча Бундесманшафт вылетела из аэропорта Рейкьявика, но добраться домой сразу было не суждено, информирует Bild.

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Над Шотландией экипаж послал сигнал 7700, означающий потребность в аварийной посадке. Причины могут быть разные – чрезвычайная медицинская или техническая ситуация с риском для жизни. Самолет со сборной Германии приземлился в Эдинбурге для устранения проблем.

Немецкий футбольный союз в официальном заявлении не раскрыл причин остановки, однако заверил, что никто из членов делегации не пострадал. Игроков пересадили на другие самолеты, чтобы они как можно скорее вернулись в расположение своих клубов.

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