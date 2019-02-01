Самолет с командами Олимпика и Десны не смог приземлиться в Киеве и вернулся в Турцию

Из-за сложных погодных условий Олимпик и Десна не смогли вернуться в Украину после турецкого сбора.

Аэропорт "Киев" не смог принять рейс из Анкары из-за сильного тумана. Самолет с делегациями Олимпика и Десны был вынужден вернуться в Турцию, сообщает пресс-служба дончан.

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Пока неизвестно, когда команды вернутся в Украину. По информации телеканала "Футбол 1/2", повторная попытка будет осуществлена ​​сегодня в 18:00.

К слову, у Олимпика второй тренировочный сбор также запланирован в Турции, который начнется 4 февраля.

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