"Мы помогаем людям и военным всем необходимым. Макс Третьяков, Кирилл Ковалец и Денис Мирошниченко развозят все по местам. Помогаем всем, чем только можем.

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Мне очень сложно говорить о том, что происходит в Мариуполе. Это мой родной город, я там родился и вырос. Все, что я любил в жизни, связано с этим городом. Моего родного дома больше нет. Роддома, в котором я родился, больше нет. Школы, где я учился, больше нет. Самого дорогого для меня в этой жизни больше нет.

Хотел бы обратиться к народу России. Если вы заметили, все свои интервью я даю на русском языке, и меня за это никто не ущемляет. Подумайте об этом. Слава Украине!" – сказал Авагимян в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, оккупанты продолжают монотонно стирать с лица земли Мариуполь, круглосуточно бомбя и обстреливая его.

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