Самое позорное поражение Гвардиолы за всю карьеру – звездные футболисты отказались выполнять тактику Пепа

Экс-ассистент Хосепа Гвардиолы вспомнил матч Бавария – Реал Мадрид в Лиге чемпионов. Тот поединок стал одним из самых болезненных ударов для экс-наставника Барселоны.

Реал выиграл первый полуфинал Лиги чемпионов 2013/14 с минимальным счетом 1:0. А вот в ответном матче на родном стадионе Бавария потерпела унижение от Роналду, который довел свой личный счет забитых в сезоне турнира до 16 мячей, и Рамоса – оба оформили по дублю. Поражение 0:4 остается крупнейшим счетом, с которым Гвардиола уступал во время своей большой тренерской карьеры. Сам Пеп признал в 2020 году, что это самое болезненное его фиаско за все время у руля топ-клубов.

Это был его первый год в Баварии, которая защищала титул победителя Лиги чемпионов, добытый с такими персоналиями, как главный тренер Юп Хайнкес и... полузащитник сборной Украины Анатолий Тимощук (пусть даже больше в роли запасного) – оба оставили ряды "красных" вскоре после того золотого финала против Боруссии Дортмунд.

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Крах корабля": с таким заголовком вышла Marca на следующий день. Даже сейчас воспитанник Барселоны всю вину берет на себя, но на самом деле обстоятельства были значительно сложнее. Ведь против своего титулованного тренера еще и пошли мюнхенские звезды. Бывший помощник Гвардиолы, Доменек Торрен раскрывает новые детали.

"Пеп хотел сыграть осторожно, выждать момент и вовремя среагировать. Некоторые важнейшие игроки Баварии захотели действовать более решительно и смело. Мы ошиблись в оборонной игре, но это случается. С другой стороны, если бы мы сыграли по плану Пепа с большим контролем, возможно, также бы проиграли со счетом 0:4 или даже 0:5", – цитирует Торрента Goal.com со ссылкой Kicker.

Гвардиолу больше всего критиковали за провал с Баварией в Лиге чемпионов, хотя он выиграл почти все внутренние трофеи. В последнее время что-то похожее происходит с Манчестер Сити Зинченко. Последний раз Пеп играл в финале ЛЧ еще 9 лет назад с Барселоной.

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