Самое милое видео дня: дети Месси зажигают под "I'm sexy and I know it"

Лионель Месси показал, какие скрытые таланты имеют его дети.

Аргентинский нападающий Барселоны Лионель Месси опубликовал в своем профиле в сети Instagram очень милое видео, на котором его дети танцуют под известный хит "I'm sexy and I know it".

