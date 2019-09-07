Самюэль Это’О объявил о завершении карьеры

Экс-форвард Барселоны и сборной Камеруна Самуэль Это’О на своей странице в Instagram объявил о завершении карьеры.

"Это конец. Впереди новый вызов. Спасибо всем большое", – написал Это’О.

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Последним клубом в карьере Это’О был Катар, в составе которого он провел 11 матчей и забил 4 мяча. За свою многолетнюю карьеру, среди прочих клубов, форвард успел поиграть за Реал, Интер, Челси, Анжи, Сампдорию, Эвертон, но главной командой в карьере Это’О была Барселона, в составе которой он забил 108 мячей в 145 проведенных матчах.

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Также в активе Самуэля Это’О 118 матчей и 56 забитых голов в футболке сборной Камеруна, вместе с которой он принял участие в трех чемпионатах мира – 1998, 2002 и 2014 годов.