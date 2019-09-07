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Самюэль Это’О объявил о завершении карьеры

10:01 65 Читати українською
Самюэль Это’О объявил о завершении карьеры
Самюэль Это'О / Фото из соцсетей

Бывший нападающий сборной Камеруна и испанской Барселоны повесил бутсы на гвоздь.

Экс-форвард Барселоны и сборной Камеруна Самуэль Это’О на своей странице в Instagram объявил о завершении карьеры.

"Это конец. Впереди новый вызов. Спасибо всем большое", – написал Это’О.

"Это я приносил победы Барселоне, а не Месси", – Это'О рассказал, что сказал Гвардиоле

Последним клубом в карьере Это’О был Катар, в составе которого он провел 11 матчей и забил 4 мяча. За свою многолетнюю карьеру, среди прочих клубов, форвард успел поиграть за Реал, Интер, Челси, Анжи, Сампдорию, Эвертон, но главной командой в карьере Это’О была Барселона, в составе которой он забил 108 мячей в 145 проведенных матчах.

"Я не обезьяна", – экс-хавбек сборной Франции Дакур снял фильм о расизме с участием Это'О, Умтити, Виейра и других звезд

Также в активе Самуэля Это’О 118 матчей и 56 забитых голов в футболке сборной Камеруна, вместе с которой он принял участие в трех чемпионатах мира – 1998, 2002 и 2014 годов.

Роналдо, Фигу, Ибрагимович, Коутиньо, Икарди и еще 11 игроков, которые на протяжении карьеры играли за Интер и Барселону

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