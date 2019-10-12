Самбрано вышел в основе сборной Перу на матч против Уругвая – команда защитника Динамо потерпела поражение

Защитник киевского Динамо Карлос Самбрано получил игровое время в матче за свою национальную сборную.

Южная Америка, товарищеский матч

Уругвай – Перу – 1:0

Гол: Родригес, 17

Уругвай в родных стенах провел спарринг со сборной Перу. Судьбу встречи решил единственный гол от Брайана Родригеса, который воспользовался точной передачей хавбека Матиаса Весино.

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Защитник Динамо Карлос Самбрано вышел в старте гостей и отыграл 69 минут. Игрок киевлян получает игровое время только в сборной, а в клубе не провел ни одной минуты на поле в текущей кампании. Прошлый сезон 30-летний центрбек провел в аренде в швейцарском Базеле.

Напомним, этим летом Самбрано вместе со сборной Перу стал серебряным призером Копа Америка.

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