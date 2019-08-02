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Самбрано вернулся в Киев для тренировок с Динамо после ударного выступления на Копа Америка

16:23 111 Читати українською
Самбрано вернулся в Киев для тренировок с Динамо после ударного выступления на Копа Америка
Карлос Самбрано

Защитник Динамо Карлос Самбрано позже всех среди игроков киевской команды выходит из отпуска.

Отдых Самбрано затянулся из-за участия футболиста на Копа Америка со сборной Перу, которая стала главной сенсацией турнира, выйдя в финал. Карлос был основным центрбеком той команды, поэтому ушел в отпуск лишь месяц назад.

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Предыдущий сезон Самбрано на правах аренды провел в Базеле и не горел желанием возвращаться в Динамо. Однако киевский клуб не принял финансовые условия швейцарцев. Перуанец был вынужден прибыть в расположение Динамо, где на него не рассчитывали.

Накануне Самбрано написал в Twitter: "Я провел много времени со своими детьми, родителями и братом. Теперь настало время вернуться к работе ты отдать все свои силы". Сегодня в своем Instagram он отрапортовал о приезде в Киев.

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