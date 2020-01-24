Самбрано прошел медосмотр в Бока Хуниорс, аргентинцы ожидают, что Динамо отпустит защитника бесплатно, – журналист

Центрбек Динамо Карлос Самбрано близок к подписанию контракта со своим новым клубом.

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Аргентинский гранд рассчитывает, что Динамоне будет требовать за Самбрано компенсацию и отпустит его на правах свободного агента. 30-летний защитник остается в Аргентине, где будет ждать окончательного разрешения ситуации. Действующий контракт игрока с Динамо рассчитан до конца 2021 года.

Напомним, полгода назад Самбрано вернулся в состав киевлян после аренды в Базеле, однако так и не сыграл ни минуты за "бело-синих" в текущей кампании.

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