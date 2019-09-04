Самбрано прибыл в расположение сборной Перу

Защитник Динамо Карлос Самбрано присоединился к сборной Перу.

Защитник Динамо Карлос Самбрано прилетел в Перу на матчи сборной, о чем сообщил в своем Instagram.

Динамо дозаявило Самбрано на сезон УПЛ

Игрок прибыл в команду позже, чтобы решить свои клубные дела, добавляет RPP Noticias. Отметим, что Самбрано уже попал в заявку Динамо на сезон 2019/20 УПЛ.

Отметим, что сборная Перу проведет две товарищеские встречи – против Эквадора 6-го сентября и Бразилии 11-го сентября.

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