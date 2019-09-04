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Самбрано прибыл в расположение сборной Перу

10:46 33 Читати українською
Самбрано прибыл в расположение сборной Перу
Карлос Самбрано / rpp.pe

Защитник Динамо Карлос Самбрано присоединился к сборной Перу.

Защитник Динамо Карлос Самбрано прилетел в Перу на матчи сборной, о чем сообщил в своем Instagram.

Динамо дозаявило Самбрано на сезон УПЛ

Игрок прибыл в команду позже, чтобы решить свои клубные дела, добавляет RPP Noticias. Отметим, что Самбрано уже попал в заявку Динамо на сезон 2019/20 УПЛ.

Отметим, что сборная Перу проведет две товарищеские встречи – против Эквадора 6-го сентября и Бразилии 11-го сентября.

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Допис, поширений Carlos Zambrano (@carloszambrano5)

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Динамо Киев Динамо Киев Карлос Самбрано Карлос Самбрано Мир Бразилия Бразилия Перу Перу Эквадор Эквадор Товарищеские матчи
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