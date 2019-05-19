Самбрано помог Базелю завоевать Кубок Швейцарии

Базель в матче за Кубок Швейцарии победил Тун.

Кубок Швейцарии. Финал

Базель – Тун – 2:1

Голы: Айети, 23 Фрай, 77 – Соргич, 81

"Возвращение в Динамо или Бундеслига", – агент рассказал о будущем Самбрано, который принадлежит киевлянам

В матче за Кубок Швейцарии Базель, в котором на правах аренды выступает защитник Динамо Карлос Самбрано, принимал Тун. Перуанский защитник вышел на поле в стартовом составе своей команды.

Базель забил по голу в середине каждого из таймов, зато Тун смог отыграть один мяч за 9 минут до окончания поединка. В итоге победа "красно-синих" со счетом 2:1.

Самбрано, который принадлежит Динамо, заявил о желании остаться в Базеле

Напомним, Карлос Самбрано принадлежит киевскому Динамо, но выступает за Базель на правах аренды, которая рассчитана до лета текущего года. У швейцарского клуба есть право выкупа игрока.