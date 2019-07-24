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Самбрано не смог трудоустроиться в Германии и вернется в Динамо

12:26 119 Читати українською
Самбрано не смог трудоустроиться в Германии и вернется в Динамо
Карлос Самбрано / Getty images

Защитник Динамо Карлос Самбрано вскоре прибудет в расположение киевского клуба

Перуанец вернется в Украину и будет готовиться к сезону с киевским клубом, сообщает America Deportes со ссылкой на Fox Sports Radio Peru. По информации источника, у Самбрано были предложения от двух немецких клубов, однако сторонам не удалось достичь окончательного соглашения.

Самбрано: Худший вариант – вернуться в Динамо

К слову, Базель, в составе которого динамовец завоевал Кубок Швейцарии, не прочь оставить Самбрано в своем составе.

30-летний перуанец стал частью главной сенсации Копа Америка-2019, дойдя до финала турнира в составе своей национальной команды. В активе защитника 5 матчей на континентальном форуме.

Напомним, контракт Самбрано с Динамо действует до конца 2021 года. Ранее защитник выступал за Шальке, Айнтрахт, Рубин и ПАОК.

Бразилія заслужено з титулом, лють Мессі, свавілля VAR, здобутки та фейли гравців Динамо – якою була Копа Амеріка-2019

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