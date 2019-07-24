Самбрано не смог трудоустроиться в Германии и вернется в Динамо

Защитник Динамо Карлос Самбрано вскоре прибудет в расположение киевского клуба

Перуанец вернется в Украину и будет готовиться к сезону с киевским клубом, сообщает America Deportes со ссылкой на Fox Sports Radio Peru. По информации источника, у Самбрано были предложения от двух немецких клубов, однако сторонам не удалось достичь окончательного соглашения.

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К слову, Базель, в составе которого динамовец завоевал Кубок Швейцарии, не прочь оставить Самбрано в своем составе.

30-летний перуанец стал частью главной сенсации Копа Америка-2019, дойдя до финала турнира в составе своей национальной команды. В активе защитника 5 матчей на континентальном форуме.

Напомним, контракт Самбрано с Динамо действует до конца 2021 года. Ранее защитник выступал за Шальке, Айнтрахт, Рубин и ПАОК.

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