Самбрано не смог помочь Перу одолеть Колумбию

Сборная Колумбии уже в добавленное время минимально победила Перу. Счет и отчет читайте на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Колумбия – Перу – 1:0

Гол: Морелос, 90+3

В товарищеском матче сборная Перу уже в добавленное арбитром время уступила Колумбии. Номинальные хозяева, поскольку матч проходил на нейтральном поле, больше владели мячом и нанесли по воротам соперника 16 ударов против 7.

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Хотя реальные шансы отличиться были именно у перуанцев: Паоло Герреро на 24-й и Кристиан Бенавенте на 55-й минутах соответственно не сумели воспользоваться своими возможностями, чтобы открыть счет в матче. Зато уже в добавленное арбитром время Альфредо Морелос выпрыгнул выше всех во вратарской соперника и головой замкнул навес со стандарта по центру ворот.

Представитель киевского Динамо Карлос Самбрано появился на поле на 46-й минуте матча, однако не смог помочь своей команде результативными действиями.

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