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Самбрано назвал трех своих кумиров на позиции центрального защитника

6 января 06:00 84 Читати українською
Самбрано назвал трех своих кумиров на позиции центрального защитника
Карлос Самбрано / Твиттер сборной Перу

Центрбек Динамо Карлос Самбрано выделил трех коллег по амплуа, которые являются образцом для него.

"Есть три защитника, которые повлияли на меня. Первый – бразилец Лусио, особенно мне нравился его выход из обороны в атаку.

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Также это Марсело Бордон, с которым я играл в Шальке. Он был потрясающей личностью, имел голос командира, прекрасно играл в воздухе и был настоящим капитаном. И англичанин Джон Терри. Он играл без страха, если ему приходилось подставить голову, то он это делал без всяких замедлений", – рассказал Самбрано в интервью Trome.

Напомним, после перехода в Динамо в начале 2018-го Самбрано до сих пор так и не сыграл ни одного официального матча за киевлян. Из-за отсутствия игровой практики перуанец хочет сменить клуб, чтобы попасть в заявку своей национальной сборной на Копа Америка-2020.

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Динамо Киев Динамо Киев Карлос Самбрано Карлос Самбрано Джон Терри Джон Терри Лусио Лусио
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