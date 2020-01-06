Самбрано назвал трех своих кумиров на позиции центрального защитника

Центрбек Динамо Карлос Самбрано выделил трех коллег по амплуа, которые являются образцом для него.

"Есть три защитника, которые повлияли на меня. Первый – бразилец Лусио, особенно мне нравился его выход из обороны в атаку.

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Также это Марсело Бордон, с которым я играл в Шальке. Он был потрясающей личностью, имел голос командира, прекрасно играл в воздухе и был настоящим капитаном. И англичанин Джон Терри. Он играл без страха, если ему приходилось подставить голову, то он это делал без всяких замедлений", – рассказал Самбрано в интервью Trome.

Напомним, после перехода в Динамо в начале 2018-го Самбрано до сих пор так и не сыграл ни одного официального матча за киевлян. Из-за отсутствия игровой практики перуанец хочет сменить клуб, чтобы попасть в заявку своей национальной сборной на Копа Америка-2020.

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