Самбрано начал в Бока Хуниорс с ничьей – первый официальный матч перуанца после "тюрьмы" в Динамо

Бывший защитник Динамо Карлос Самбрано официально начал свои выступления в составе Бока Хуниорс.

Копа Либертадорес, 1 тур

Каракас – Бока Хуниорс – 1:1

Голы: Эрнандес, 55 – Абила, 25

Аргентинский гранд поехал в гости в Венесуэлу в рамках 1 тура группового этапа Копа Либертадорес. Самбрано сыграл свои дебютные минуты за новый клуб, получив место в старте. Это первый официальный матч перуанца на клубном уровне за девять месяцев. Последний раз он выходил на поле еще 22 мая, играя в аренде за Базель, а вот в киевском Динамо ему не доверяли совсем – Самбрано так и не сыграл за "бело-синих" ни минуты.

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Бока захватила инициативу со старта и смогла реализовать свое преимущество на 25-й минуте. Абила идеально пробил после удобной передачи Вильи. Гости имели еще несколько возможностей до конца тайма, Абила "оформил" дубль, но вмешался арбитр – офсайд.

После перерыва Каракас выровнял игру и уже на 55-й минуте ответил своим голом. Хавбеку Роберту Эрнандесу удался хороший удар со штрафного. Позже Самбрано заменили, а матч так и докатился до ничьей – 1:1.

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