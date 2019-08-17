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Самбрано может покинуть Динамо – защитник имеет три предложения из Европы

07:30 179 Читати українською
Самбрано может покинуть Динамо – защитник имеет три предложения из Европы
Карлос Самбрано / фото: ФК Динамо Киев

Агент защитника Динамо Карлоса Самбрано Элио Касаретто подтвердил, что игрок имеет несколько трансферных предложений.

"После хороших выступлений Самбрано на Копа Америка были разные звонки, и я до сих пор веду переговоры с некоторыми командами. Карлос опоздал на предсезонный сбор в Динамо, и сейчас работает по индивидуальной программе.

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Мы получили три предложения: одно из Германии, другое от французского клуба и еще одно из Португалии. Динамо не слишком гибкое в этом вопросе. Трансферное окно закрывается 31 августа, посмотрим, что произойдет в ближайшие дни.

Карлос хочет играть на высоком уровне, и есть даже возможность его возвращения в Базель. Мы разговаривали с ними на прошлой неделе, но, к сожалению, они вылетели из Лиги чемпионов. Динамо – это команда, которая всегда играет в еврокубках. У киевлян также есть трехлетний контракт с Самбрано с хорошими экономическими условиями", – цитирует Касаретто MSN.

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