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Самбрано может перейти в Гамбург

11:21 116 Читати українською
Самбрано может перейти в Гамбург
Карлос Самбрано / фото: ФК Динамо

Защитник Динамо Карлос Самбрано может вернуться в Германию. В услугах перуанца заинтересован Гамбург.

Гамбург рассматривает вариант подписания защитника Динамо Карлоса Самбрано. Немецкий клуб испытывает серьезные проблемы в защите в связи с травмами основных исполнителей, поэтому размышляет над подписанием перуанца, сообщает Bild.

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В то же время отмечается, что пока руководство клуба не уверено в необходимости приобретения именно Самбрано.

Напомним, Самбрано перешел в Динамо зимой 2018 года, однако не сыграл ни одного официального матча. Игорь Суркис и Александр Хацкевич ранее отмечали, что 29-летний защитник покинет команду.

К слову, ранее Самбрано уже выступал в Германии, защищая цвета Айнтрахта. Что касается Гамбурга, то клуб впервые в своей истории вылетел из Бундеслиги.

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