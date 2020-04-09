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Самбрано: Я покинул Динамо на достаточно сложных условиях

9 апреля 23:53 23 Читати українською
Самбрано: Я покинул Динамо на достаточно сложных условиях
Карлос Самбрано / Фото ФК Динамо

Бывший защитник Динамо, а ныне игрок Бока Хуниорс Карлос Самбрано признался, что прощание с киевлянами было не слишком приятным.

"Я покинул Украину на достаточно сложных условиях. Когда придет время, я об этом расскажу, но сначала все должно остыть. Я ничего не делал два месяца, это была моя безответственность.

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Я подписал контракт с Бока Хуниорс на три года. Очень счастлив оказаться здесь. Думаю, было бы неплохо завершить карьеру в таком большом клубе, потому что с детства болел за эту команду, мне нравилась страсть вокруг нее", – цитирует Карлоса Movistar Deportes.

Напомним, что перуанец бесплатно присоединился к киевскому Динамо в январе 2018 года, но так и не сыграл ни одного официального матча за "бело-синих". В сезоне 2018/19 киевляне отдавали его в аренду швейцарскому Базелю, а в феврале 2202 Карлос подписал контракт с Бока Хуниорс.

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