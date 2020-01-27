Самбрано должен покинуть Динамо бесплатно, – президент Бока Хуниорс

Президент Бока Хуниорс Хорхе Амор Амеаль прокомментировал возможный трансфер защитника Динамо Карлоса Самбрано.

"Динамо должно отпустить Самбрано. Бока уладила все детали с игроком, он перейдет в клуб на правах свободного агента", – приводит слова Амеаля Depor.

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Ранее сообщалось, что Самбрано уже прошел медосмотр в Бока Хуниорс, а Динамо ожидает денежной компенсации за перуанца.

Напомним, полгода назад Самбрано вернулся в состав киевлян после аренды в Базеле, однако так и не сыграл ни минуты за "бело-синих" в текущей кампании.

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