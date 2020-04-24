Самбрано был в шаге от перехода в Ливерпуль – экс-динамовец отказал Клоппу

Защитник Бока Хуниорс Карлос Самбрано мог продолжить карьеру в команде Юргена Клоппа.

По словам перуанца, Ливерпуль активно интересовался им в сезоне 2015/16. Тогда центрбек выступал за Айнтрахт Франкфурт и не согласился на переход в ряды мерсисайдцев.

"Я действительно был в шаге от перехода в Ливерпуль. Все их центральные защитники были травмированы. Я отказался от перехода, ведь хотел остаться в Айнтрахте, потому дал им слово. Команда находилась в зоне вылета, а я хотел помочь сохранить прописку в Бундеслиге.

Самбрано: Я покинул Динамо на достаточно сложных условиях

"Это же Ливерпуль, ты что", – говорили мне друзья и одноклубники, но я был непреклонен. Мне очень нравился Франкфурт, а я сдержал свое слово. Хотя сейчас, конечно, жалею о том решении.

В итоге, Юрген Клопп подписал Жоэля Матипа", – цитирует Самбрано Libero.

Напомним, перуанец перешел в Динамо в начале 2018 года, но так и не провел за первую команду ни одного матча. Отдавался в аренду Базелю, а в январе 2020-го был продан в Бока Хуниорс, с которым уже стал чемпионом Аргентины.

Трансферы Динамо на черный день – 5 игроков, которые пополнят бюджет миллионами евро