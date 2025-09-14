В воскресенье, 14 сентября, в 8-м туре третьего по силе дивизиона состоялся ряд матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Украина, Вторая лига, 8-й тур

Группа А

Реал Фарма – Самбор-Нива – 1:2

Голы: Шихалеев, 30 – Гайдук, 15, Крамарчук, 55

Лесное – Ольховцы – 3:1

Голы: Шестаков, 6, 8, Калинин, 12 – Шостак, 19

Скала 1911 – Нива Винница – 6:1

Голы: Жумига, 1, 6, Гудзинский, 8, Николишин, 27, Лесовик, 29, Фесенко, 40 – Побережец, 69

Ужгород – Атлет – 3:1

Голы: Антошин, 20, 31, Вишневский, 24 – Гречка, 90+1 (п.)

Нереализованный пенальти: Вишневский, 24

Группа В

Черноморец-2 – Чайка – 2:4

Голы: Жоао Нето, 45, Кратов, 74 (п.) – Быков, 51, Овчарук, 64, 79 (п.), Баранов, 80

В группе А Самбор-Нива в гостях одолела Реал Фарму. "Желто-зеленые" забили по мячу в каждом из таймов, получив в ответ гол престижа. Как следствие, Нива набрала 18 очков и выбилась в лидеры турнирной таблицы. Одесситы с 1 пунктом последние.

Лесное без особых проблем победило Ольховцы. Киевляне уже на 12-й минуте отгрузили в ворота соперника три сухих гола (дублем отметился Шестаков). Шостак вскоре сумел один мяч отквитать – на большее представителя Закарпатской области не хватило. Лесное с 17-ю очками разместилось на второй строчке группы, Ольховцы с 5 баллами предпоследние.

Скала буквально разорвала винницкую Ниву. Первый тайм стрияне завершили со счетом 6:0. После перерыва хозяева позволили Ниве забить гол престижа и этим ограничились. Скала набрала 12 очков и поднялась на четвертую строчку турнирной таблицы.

В еще одном поединке Ужгород на своем поле не оставил шансов Атлету. Киевляне еще до перерыва пропустили три сухих гола (дубль оформил Антошин) и лишь в добавленное к матчу время сумели один гол отквитать (с пенальти). Как следствие, Атлет остался на девятой строчке, а закарпатцы поднялись в топ-5.

В группе В вторая команда Черноморца дома "сгорела" Чайке. Одесситы первыми вышли вперед на последней минуте первого тайма. После перерыва Быков и Овчарук нивелировали преимущество хозяев. Впоследствии команды обменялись голами с пенальти, а на последних минутах Баранов окончательно лишил матч интриги.

