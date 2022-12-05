Украинский форвард Роман Зозуля обратился ко всем, кто занимается волонтерством в Украине и помогает финансово Вооруженным силам Украины.

"Бессонные ночи и дни, в которых более 24 часов, тонны часов на телефоне и сотни довольных защитников, дождавшихся своего заказа. Самая странная, но самая крутая работа в мире, на которую ни один из нас не учился, но отдается ей на 100% и всегда пытается перевыполнить план.

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Благодарю всех волонтеров за отданную частицу себя ради большого дела. С Международным днем волонтера, коллеги! Пакуем подарки к праздникам и держимся! До победы совсем немного осталось", – написал Зозуля на своей странице в Facebook.

Напомним, что Роман Зозуля после начала полномасштабного нападения России на Украину активно взялся за волонтерскую работу, ради чего приостановил свою футбольную карьеру.

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