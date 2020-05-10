Самая красивая футболистка мира впервые стала мамой – трогательное фото

Двукратная чемпионка мира в составе сборной США Алекс Морган поделилась замечательной новостью.

Американка впервые стала мамой, дочь назвали Чарли Елена. 30-летняя мамочка уже показала фотографию малыша в Instagram.

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"В 11:30 утра 7 мая с весом 8 фунтов (3,6 килограмма – прим.), Чарли Елена Карраско сделала свой грандиозный вход в мир. Она заставила нас ждать дольше, чем ожидалось, но я должна была знать, что она сделает это так, как сама захочет. Мой полнолунный малыш", – написала Морган под фотографией.

Добавим, что Алекс считается самой красивой футболисткой мира, а летом прошлого года вместе со сборной США она во второй раз стала чемпионом мира.

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