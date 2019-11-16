"Сам закрой рот!" – Тите поставил на место зарвавшегося Месси

Наставник сборной Бразилии Тите и лидер сборной Аргентины Лионель Месси устроили словесную перепалку во время товарищеского поединка в Саудовской Аравии.
Конфликт произошел под занавес спарринга, когда тренер потребовал у арбитра желтую карточку для 32-летнего аргентинца.
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"Я пожаловался арбитру, поскольку Месси должен был получить карточку. Когда же он сказал мне заткнуться, то я ему ответил тем же. На этом все. Продолжать это желания у меня нет. Эпизод тянул на желтую карточку, поэтому причины жаловаться у меня были", – цитирует специалиста Metro.
Отметим, что в чемпионате Испании Лионель Месси регулярно позволяет себе брань в адрес арбитров и соперников, но обычно судейские бригады игнорируют словесные выпады лидера Барселоны в сторону оппонентов.
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