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"Сам закрой рот!" – Тите поставил на место зарвавшегося Месси

11:02 289 Читати українською
"Сам закрой рот!" – Тите поставил на место зарвавшегося Месси
Тите / EFE

Наставник сборной Бразилии Тите и лидер сборной Аргентины Лионель Месси устроили словесную перепалку во время товарищеского поединка в Саудовской Аравии.

Товарищеские матчи
Бразилия
0
0 : 1
1
Аргентина
19:00 15:11:2019
завершено
 

Конфликт произошел под занавес спарринга, когда тренер потребовал у арбитра желтую карточку для 32-летнего аргентинца.

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"Я пожаловался арбитру, поскольку Месси должен был получить карточку. Когда же он сказал мне заткнуться, то я ему ответил тем же. На этом все. Продолжать это желания у меня нет. Эпизод тянул на желтую карточку, поэтому причины жаловаться у меня были", – цитирует специалиста Metro.

Отметим, что в чемпионате Испании Лионель Месси регулярно позволяет себе брань в адрес арбитров и соперников, но обычно судейские бригады игнорируют словесные выпады лидера Барселоны в сторону оппонентов.

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Теги
Мир Лионель Месси Лионель Месси Бразилия Бразилия Аргентина Аргентина Тите Тите Бразилия - Аргентина
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