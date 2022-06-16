"Сам разберется, что к чему": Максимов лаконично подсказал Скрипнику о положении дел в Ворскле
Бывший наставник Ворсклы Юрий Максимов рассказал о диалоге с Виктором Скрипником, который возглавил полтавский клуб.
"Скрипник удачно работал с Зарей, команда играла в Лиге Европы. После своего назначения в Ворскле он мне звонил – мы поговорили на эту тему.
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Я ему сказал, что он как опытный тренер сам разберется, что к чему. Он добавил, что в Полтаве хорошая база, хорошее руководство и хорошие футболисты. Все в его руках", – поделился Максимов в комментарии Fanday.
Напомним, Юрий Вильевич возглавлял Ворсклу до 31 мая, когда подошел к концу его контракт с клубом. Новым наставником полтавского клуба объявили Виктора Скрипника.
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