"Скрипник удачно работал с Зарей, команда играла в Лиге Европы. После своего назначения в Ворскле он мне звонил – мы поговорили на эту тему.

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Я ему сказал, что он как опытный тренер сам разберется, что к чему. Он добавил, что в Полтаве хорошая база, хорошее руководство и хорошие футболисты. Все в его руках", – поделился Максимов в комментарии Fanday.

Напомним, Юрий Вильевич возглавлял Ворсклу до 31 мая, когда подошел к концу его контракт с клубом. Новым наставником полтавского клуба объявили Виктора Скрипника.

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