Черниговская Десна - это команда, которая всегда играет на победу и борется за самые высокие места в турнирной таблице. Порадовать своих фанатов еврокубками мечтает каждый игрок. Но воплотить мечту пока не помогут даже высокие места в таблице. Все – из-за стадиона.

Стадион имени Гагарина в Чергигови может похвастаться длинной, интересной и неординарной историей. К сожалению, крутой бэкграунд и желание инвесторов – далеко не гарантия возможности реконструкции стадиона.

Главное – держать удар: падение Черноморца и возвращения амбиций

Согласно легендам, в 18 веке территория стадиона принадлежала черниговским архиепископам, здесь у них была загородная дача. Лишь в начале 19 века городу удалось получить это место, а построили на нем резиденцию губернатора и городской сад.

В 20 веке спорт стал очень модной тенденцией, и в Чернигове не стали ей сопротивляться. В 1936 году здесь открыли арену на 3 тысячи зрителей. Но долго прожить стадиону было не суждено – во время Второй мировой войны в результате бомбардировок конструкции был нанесен непоправимый ущерб.

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В послевоенное время было принято решение построить новый стадион. В 50-х годах строительство арены завершено: две трибуны на 7 и 4 тысячи мест готовы принять фанатов команды Авангард (которую потом переименуют в Десну), а территория стадиона обнесена стеной. Уже вскоре сюда приедет звезда мирового масштаба.

Черниговское авиационное училище летчиков выпустило "Золотую одиннадцатку" космонавтов. Здесь учились Леонид Каденюк и Адриан Николаев – известный космонавт и муж Валентины Терешковой. 25 мая 1964 Николаев посетил Чернигов вместе с Юрием Гагариным, который 3 года назад стал первым человеком, покорившим космос.

В программу звезд-космонавтов входило и посещение стадиона, на который пришел весь город. С тех пор стадион стал носить имя известного космонавта. Хотя официально арена называется "Олимпийский учебно-спортивный центр "Чернигов", на эти мелочи никто не обращает внимания.

Как и любой стадион, арена в Чернигове всегда нуждалась в уходе и реконструкции. До 2009 года она принадлежала городу, но средств на ее обустройство никто не выделял. Городской бюджет был просто не готов к таким большим инвестициям. Говорят, что тогдашний мэр Чернигова Александр Соколов хотел "насолить" конкуренту на выборах – владельцу Десны Алексею Савченко. Поэтому он сбросил с плеч города бремя и передал стадион в государственную собственность, а точнее – в собственность Министерства молодежи и спорта. Савченко не захотел содержать команду без собственного стадиона, поэтому продал 50% клуба за 10 миллионов гривен – самая дорогая продажа клуба Первой лиги.

После этого для стадиона в Чернигове начались далеко не лучшие времена. Деньги на него никто не выделял, поэтому работникам Десны приходилось самостоятельно косить траву, а поливать поле кроме как из пожарной машины просто не было как. Все средства, которые выделяло министерство, шли на развитие других видов спорта, футболу доставались крохи из пирога.

В 2014 году Десна принимала Днепр в рамках Кубка Украины, и днепряне во главе с Мироном Маркевичем были в легком шоке от состояния поля. По словам Мирона Богдановича, "за 30 лет ничего на стадионе не поменялось". Тренер выбрал наиболее мягкую форму критики из всех возможных.

Сезон 2015/16 стал историческим для команды. Ранее Десна никогда не играла в высшем украинском дивизионе. Руководство ставит перед собой задачу – попасть в Премьер-лигу. Правда, с таким стадионом в УПЛ просто не пустят, поэтому клуб собственными средствами и силами начинает приводить арену в порядок.

Десна свой счет полностью обновила центральное поле, оборудовала его подогревом и системой полива. Кроме того, было сделано запасное поле, административный домик, отель для футболистов, столовая, восстановительный комплекс с бассейном и сауной и медицинский центр. По сути, северяне не только держали на плаву государственный объект, но и развивали его. Обновленный стадион даже стал базовым для женской сборной Украины по футболу, именно здесь наши девушки впервые в истории оформили путевку на чемпионат Европы. Казалось, что в дальнейшем история будет иметь только положительные краски. Но, как и всегда в подобных случаях, вмешалась элементарная жадность.

Сейчас стадион в Чернигове не отвечает требованиям УЕФА. Проблемную восточную трибуну, на которой до сих пор деревянные скамейки, закрыли подальше от глаз баннерами. Над западной трибуной нет накрытия, общая вместимость стадиона – чуть больше чем 12 тысяч зрителей. Десна готова инвестировать в реконструкцию стадиона, с одной лишь поправкой – своего стадиона.

Сейчас сложилась очень интересная ситуация. Десна – амбициозный клуб, который всегда целится на Лигу Европы. Но играть в турнире в Чернигове не сможет по состоянию стадиона. Клуб готов провести реконструкцию, но просит передать объект на свой баланс. Понятно, что все виды спорта, которые там занимаются, продолжат это делать – у клуба нет "амбиций" вливать миллионы долларов на обновление стадиона, чтобы заработать несколько сотен гривен на детских секциях или вообще лишить их помещений для занятий. Передача собственности – элементарная подстраховка, что клуб не останется без стадиона, в который влил море средств. Тем более, что "тянуть" стадион Министерство молодежи и спорта просто не может.

Но чиновники, даже несмотря на несостоятельность содержать такой инфраструктурный объект, не собираются поступить логично. В Министерстве хотят, чтобы Десна платила деньги за аренду стадиона, когда там играет, да еще и за свои деньги проводила реконструкцию государственной собственности. Понятно, что руководители Десны на такую авантюру и риск инвестициями не пойдут. Как и любой другой, ведь просить приводить в порядок собственность, которая тебе не принадлежит – абсурдно.

В итоге – патовая ситуация, спровоцированная жадностью чиновников. Фанатам Десны в случае выхода команды в групповой раунд Лиги Европы придется ездить за сотни километров в чужой город, чтобы поболеть за свою команду. Министерство не выделяет средств даже на поддержание жизнеспособности важного спортивного объекта в самом центре Чернигова, который окружен городским парком и может стать местом не только спортивных побед, но и социального единения. Стадион нуждается в обновлении, восточная трибуна – в аварийном состоянии.

Десна готова провести реконструкцию стадиона и превратить его в яркое место не только футбольных, но и других спортивных соревнований. Клуб не просит ни государственной помощи, ни других преференций. Инвесторы хотят инвестировать в свою собственность. Чиновники хотят легких денег за аренду. И выход из этого порочного круга только один – тот, кто не может, должен отпустить.