Саломон Калу покинул Герту – победитель ЛЧ в составе Челси перебрался за океан

Ивуарийский ветеран Саломон Калу продолжит карьеру в Бразилии. Нападающий подписал контракт с Ботафого.

Ботафого объявил о переходе Саломона Калу, который с 2014 года выступал за Герту. На следующей неделе форвард присоединится к новым одноклубникам. В составе Ботафого 34-летний ивуариец будет играть под 8-м номером, сообщает официальный Twitter клуба.

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Детали сделки не разглашаются. Как указывает Transfermarkt, контракт рассчитан до конца 2021 года. Калу перебрался в Ботафого на правах свободного агента, поскольку соглашение форварда с Гертой истекло. В сезоне 2019/20 ивуариец провел всего 5 матчей Бундеслиги, в которых забил 1 гол.

Ранее Калу поиграл, в частности, за Фейеноорд, Челси и Лилль. В составе лондонцев стал победителем Лиги чемпионов 2011/12, обыграв в финале Баварию. Также выиграл АПЛ.

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