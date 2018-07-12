Сальгадо: Реал без Роналду будет играть в другом стиле

Экс-защитник Реала Мичел Сальгадо прокомментировал переход Криштиану Роналду в Ювентус.

"Реал столкнулся с вопросом замещения Роналду. Речь идет прежде всего о количестве голов, которые забивал сам Роналду.

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Он забивал благодаря одному стилю игры, но сейчас тренер должен разобраться, как он будет выстраивать игру без Роналду. И это будет уже другой стиль, отличный от прежнего", – цитирует Сальгадо Р-Спорт.

Напомним, Криштиану Роналду перешел из Реала в Ювентус, сумма трансфера составила 100 млн евро.

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