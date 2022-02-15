Утром "гранатовые" объявили об уходе Стефано Колантуоно, который только в октябре заменил Фабрицио Кастори. Вместе с главным тренером в отставку ушли два его ассистента.

В Италии приняли решение насчет несыгранных матчей Серии А – Салернитана получила неожиданную помощь для спасения

Новым наставником Салернитаны стал Давиде Никола, сообщает официальный сайт клуба. Именно 48-летний специалист будет третьим, кто будет управлять командой в нынешнем сезоне. Ранее СМИ сообщали, что на должность претендует Андреа Пирло.

К слову, Салернитана крепко засела на дне турнирной таблицы Серии А. Отставание до спасительной 17-й строчки составляет 8 очков, при этом у "гранатовых" есть два матча в запасе.

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