Салернитана уволила главного тренера и оперативно нашла замену – Пирло потерял еще один шанс вернуться к работе
Последняя команда Серии А решилась на радикальные перемены, пытаясь избежать вылета.
Утром "гранатовые" объявили об уходе Стефано Колантуоно, который только в октябре заменил Фабрицио Кастори. Вместе с главным тренером в отставку ушли два его ассистента.
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Новым наставником Салернитаны стал Давиде Никола, сообщает официальный сайт клуба. Именно 48-летний специалист будет третьим, кто будет управлять командой в нынешнем сезоне. Ранее СМИ сообщали, что на должность претендует Андреа Пирло.
К слову, Салернитана крепко засела на дне турнирной таблицы Серии А. Отставание до спасительной 17-й строчки составляет 8 очков, при этом у "гранатовых" есть два матча в запасе.
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