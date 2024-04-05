Салернитана подходила к домашнему матчу против Сассуоло с 12-матчевой безвыигрышной серией – в 2024 году "гранатовые" не побеждали. Тем не менее, до спасительной 17-й позиции им не хватало всего 11 очков. "Нероверди" же надо было победить, чтобы вырваться из тройки аутсайдеров хотя бы на сутки.

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Гости так настроились, что в последние 15 минут первого тайма забили аж трижды. Гол Пинамонти на 29-й не засчитали из-за офсайдов, но точные выстрелы Лорьянте и Байрами никто не отменил – 0:2! Байрами при этом оформил гол+пас.

Этого должно было бы быть достаточно для победы в Салерно, однако Сассуоло не дожал соперника. Хозяева же не желали просто так сдаваться – всего за шесть минут после перерыва они размочили счет, заработав пенальти. Кандрева уверенно реализовал 11-метровый, а на 1-й компенсированной "гранатовые" еще и отыгрались. Героем стал Маджоре – 2:2!

Таким образом, Салернитана забила два гола из трех ударов во втором тайме. Этого хватило для ничьей. Обе команды остались в зоне вылета.

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