Чемпионат Италии 2021/22, 26-й тур

Салернитана – Болонья – 1:1

Голы: Дзортеа, 72 – Арнаутович, 43

Эмполи – Ювентус – начало в 19:05

Сассуоло – Фиорентина – начало в 21:50

Программу дня в Италии открывал поединок в Салерно между Салернитаной и Болоньей. Хозяева не знали побед в течение пяти матчей, крепко засев на дне турнирной таблицы Серии А, так что ничья их не устраивала. Впрочем, выполнить свою задачу успешно подопечные Давиде никогда не смогли.

Салернитана неплохо держалась в первом тайме, но пропустила за несколько минут до перерыва – голом отличился Арнаутович. Дзортеа в середине второго тайма сравнял счёт, но на большее команды не хватило. Впрочем, и Болонья забить во второй раз не смогла. Ничья.

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