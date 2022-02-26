Салернитана расписала ничью с Болоньей, не выиграв в шестом матче подряд
Болонья в рамках 26-го тура итальянской Серии А разделила очки с Салернитаной (1:1). Отчёт читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Италии 2021/22, 26-й тур
Салернитана – Болонья – 1:1
Голы: Дзортеа, 72 – Арнаутович, 43
Эмполи – Ювентус – начало в 19:05
Сассуоло – Фиорентина – начало в 21:50
Программу дня в Италии открывал поединок в Салерно между Салернитаной и Болоньей. Хозяева не знали побед в течение пяти матчей, крепко засев на дне турнирной таблицы Серии А, так что ничья их не устраивала. Впрочем, выполнить свою задачу успешно подопечные Давиде никогда не смогли.
Салернитана неплохо держалась в первом тайме, но пропустила за несколько минут до перерыва – голом отличился Арнаутович. Дзортеа в середине второго тайма сравнял счёт, но на большее команды не хватило. Впрочем, и Болонья забить во второй раз не смогла. Ничья.
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