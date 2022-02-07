Программу 24 тура Серии А закрывал поединок в Салерно между Салернитаной и Специей. Для хозяев эта встреча имела очень важное значение, ведь для подъёма из зоны вылета им не хватало 11 очков. Гости же в случае победы оторвались бы от тройки аутсайдеров на 10 баллов, однако для украинских фанатов важнее был вопрос выхода Коваленко. К сожалению, Виктор из-за проблем с мышцами не попал даже в заявку.

Первый тайм оказался очень весёлым. Уже на 3-й минуте Верди, дебютировавший за Салернитану, открыл счёт красивым ударом со стандарта в левую девятку. Специя отыгралась на 12-й благодаря VAR – на видеоповторе заметили фол Фасио против Эрлича в штрафной. Арбитр назначил пенальти, а Манай уверенно сравнял.

Всего через четыре минуты Верди снова вывел Салернитану вперёд – и снова со штрафного! На этот раз Симоне пробил с дистанции в 25-27 метров, попав в ту же левую девятку. К сожалению для хозяев, счастье длилось недолго, ведь на 30-й минуте Специя отыгралась во второй раз – и тут тоже помог VAR, после которого назначили пенальти. Верде точным ударом забил второй гол в ворота салернского коллектива. 2:2!

К сожалению, после перерыва на поле стало не так весело. Моментов возникало мало, а голов так никто и не забил. В итоге, финальный свисток зафиксировал боевую ничью.

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