Клубы Серии А делают все возможное, что нынешний сезон можно было доиграть в полном составе.

Проблемы возникли с Салернитаной. Новичку элитного дивизиона дали разрешение играть только при условии, что до конца года клуб получит новых владельцев. Дело в том, что часть акций принадлежит президенту Лацио Клаудио Лотито. Дедлайн на временное управление "слепого" траста истекает 31 декабря.

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Салернитане так и не удалось найти покупателя, и теперь ей вполне серьезно грозит досрочное снятие с чемпионата. За клуб вступилась Lega Serie A. Президенты других клубов на состоявшемся 16 декабря заседании проголосовали за то, чтобы действие разрешения было продлено до конца сезона. Таким образом, чемпионат Италии удалось бы завершить в полном составе.

В конце концов это еще не спасает Салернитану. Окончательное решение будет принято на заседании Совета FIGC (Федерации футбола Италии), которое запланировано на 21 декабря. Gazzetta dello Sport.

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