Салернитана поднялась в Серию А – еще 6 клубов будут бороться за последнюю путевку
17:39 - Читати українською
Завершилась основна частина розіграшу другого італійського дивізіону.
Салернитана по итогам сезона Серии В заняла второе место и квалифицировалась в элитный итальянский дивизион впервые с 1998 года.
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Ранее выход в Серию А завоевал Эмполи. За третью путевку будут бороться в матчах плей-офф 6 клубов: Монца, Лечче, Венеция, Читтаделла, Брешия и Кьево.
В обратном направлении Серию А покинут Парма и Кротоне, Беневенто является третьим претендентом, но за три тура до финиша турнира у подопечных Индзаги еще есть математические шансы спастись.
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