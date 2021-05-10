Салернитана по итогам сезона Серии В заняла второе место и квалифицировалась в элитный итальянский дивизион впервые с 1998 года.

Кубок Италии получит радикальные изменения – ряд команд окажется за бортом турнира

Ранее выход в Серию А завоевал Эмполи. За третью путевку будут бороться в матчах плей-офф 6 клубов: Монца, Лечче, Венеция, Читтаделла, Брешия и Кьево.

В обратном направлении Серию А покинут Парма и Кротоне, Беневенто является третьим претендентом, но за три тура до финиша турнира у подопечных Индзаги еще есть математические шансы спастись.

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