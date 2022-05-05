Пока Европа готовилась к полуфинальным поединкам в Лиге Европы и Лиге конференций, аутсайдеры Серии А решали не менее важные вопросы. Салернитана в перенесённом матче 20-го тура принимала Венецию – и это было настоящее сражение за выживание. Хозяева за три тура до конца сезона отставали от спасительной 17-й позиции на два очка, а гостям до неё не хватало шесть.

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Фаворитами считались салернцы, которые отобрали очки у Аталанты и одержали три победы подряд (в частности, над Фиорентиной). Венецианцы подошли к встрече с 10-матчевой безвыигрышной серией, проиграв 9 раз подряд. Ещё одно фиаско начало вырисовываться спустя всего 5 минут после старта поединка – Чеккарони привез пенальти, а Бонаццоли точным ударом с "точки" вывел хозяев вперёд. 1:0.

В первом тайме Салернитана в принципе доминировала, нанеся 14 ударов по воротам против трёх у соперника, однако конвертировать своё преимущество в ещё один гол команде не удалось. До перерыва счёт не изменился, а вот на старте второго тайма Венеция неожиданно вернулась в игру, серьёзно добавив в активности. На 58-й минуте давление гостей вылилось в справедливый гол – Кальдара замкнул подачу с правого фланга, Сепе парировал перед собой, а Анри сыграл на добивании. 1:1!

На 64-й минуте Салернитане пришлось заменить голкипера. Казалось, что у венецианцев появился шанс вырвать победу, однако уже на 67-й хозяева забили во второй раз. Героем стал Верди, который во время суеты в штрафной пробил с отскока в дальнюю девятку – 2:1!

Нельзя сказать, что после этого в игре Венеции что-то сломалось, но ни одного интересного момента у чужих ворот гости так и не создали. На 89-й минуте они ещё и в меньшинстве остались, ведь Ампаду умудрился получить две жёлтые карточки за минуту. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу подопечных Давиде Николы.

Таким образом, Салернитана набрала 29 очков и впервые за сезон поднялась на 170ю позицию в турнирной таблице, покинув зону вылета. Кальяри опустился вниз, отстав на один балл, а уже на выходных эти команды столкнутся в личной встрече. Венеция остаётся последней, имея всего 22 пункта в активе.

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