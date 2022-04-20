Салернитане будет очень тяжело спастись от вылета из Серии А, но теоретические шансы удержаться у коллектива остаются. Правда, для их дальнейшего сохранения необходимо было переиграть Удинезе на выезде – тогда отставание от спасительной 17-й позиции сократилось до 6 очков. Сделать это было непросто, ведь фриульцы в последних трех турах одержали три победы.

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В первом тайме Удинезе провел 7 ударов, но ни один не стал опасным – вспомнить можно разве что передачу под потенциальный выход Пусетто один на один. Голкипер вовремя вышел из ворот и спокойно взял хилый выстрел. Гости же пробили всего два раза, однако они могли открыть счет перед перерывом усилиями Дьёмбера, которому удалось замкнуть подачу с углового. Мяч прошел над перекладиной.

Во втором тайме моментов было не больше. До заключительной части встречи их вообще не возникало, но на 82-й минуте Салернитана получила шикарный шанс выйти вперед – это Микаэль перехватил неудачный пас от Зегелара и пробил из-за пределов штрафной. Мяч рикошетом от защитника попал в штангу! Удинезе же ответил выстрелом Деулофеу со стандарта в ближнюю девятку на 85-й минуте. Голкипер парировал.

Арбитр компенсировал к основному времени три минуты. Большинство из них футболисты потратили на разборки друг с другом, которые вылились в небольшую потасовку. Казалось, что всё завершится нулями на табло, однако на последних секундах Салернитане удалось выскочить в контратаку 3-в-2. В её финале Эдерсон вырезал передачу под выход Верди один на один, а Симоне уверенно пробил в дальний угол – 0:1! Это был победный гол.

Таким образом Салерно возвращается в борьбу за выживание, набрав 22 очка и приблизившись к спасительной 17-й позиции на расстояние 6 зачётных баллов. Удинезе с 39 пунктами идёт на двенадцатой позиции.

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