Туринский Ювентус одолел Салернитану на выезде в рамках 15-го тура итальянской Серии А. Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

"Старая синьора" после ряда упущенных моментов повела в счете на 21-й минуте. Это Пауло Дибала сыграл в стенку с Кулусевски на подступах к воротам кампанийцев и в падении левой пробил точно в угол с линии штрафной.

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Еще до перерыва арбитр отменил гол Кьеллини из-за офсайда. Во втором же тайме запев партнера по атаке поддержал Альваро Мората. На 70-й минуте испанец результативно сыграл на опережение на ближней стойке после прострела Бернардески.

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