Аталанта пережила очень тяжелый матч с аутсайдером чемпионата. Бергамаски часто ошибались и мало атаковали – скромный соперник создал больше моментов. Однако в конце встречи Иличич и Сапата организовали победный гол для Аталанты и приблизили ее к лидерам в таблице.

Руслан Малиновский попал в стартовый состав команды Гасперини и провел на поле час игрового времени. За это время он разогнал несколько неплохих атак и заработал на себе 4 фола, но в плане креатива выглядел слабо.

Аталанта с проблемами обыграла худшую команду Серии А – неплохой матч Малиновского, замены приносят результат

Салернитана – Аталанта – обзор матча