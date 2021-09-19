Салернитана – Аталанта – 0:1 – видео гола и обзор матча с участием Малиновского
09:36 - Читати українською
Аталанта минимально одолела Салернитану в 4 туре Серии А. Обзор матча смотрите на "Футбол 24".
завершено
75’ Дуван Сапата
Аталанта пережила очень тяжелый матч с аутсайдером чемпионата. Бергамаски часто ошибались и мало атаковали – скромный соперник создал больше моментов. Однако в конце встречи Иличич и Сапата организовали победный гол для Аталанты и приблизили ее к лидерам в таблице.
Руслан Малиновский попал в стартовый состав команды Гасперини и провел на поле час игрового времени. За это время он разогнал несколько неплохих атак и заработал на себе 4 фола, но в плане креатива выглядел слабо.
Аталанта с проблемами обыграла худшую команду Серии А – неплохой матч Малиновского, замены приносят результат
Салернитана – Аталанта – обзор матча
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