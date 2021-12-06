"В этом туре меня удивили арбитры, которые с удовольствием наказывали соперников Шахтера и Динамо, хотя наши гранды и без того сильнее. Динамо, даже несмотря на проблемы с качеством поля, играло лучше и острее Вереса, и выиграло бы без всяких пенальти.

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К тому же считаю, что никакого 11-метрового в эпизоде ​​с Гармашем не было. Более того, если уж рефери поставила этот стандарт и динамовцы забили, зачем заставлять всех дергаться и нервничать, придумав перебивание? Таким образом из футбола делается посмешище. Мне все знакомые говорят: "Что за цирк?" Динамо и без этого пенальти воспользовалось тремя ошибками футболистов Вереса. К сожалению, это уровень команды из Ровно... Три грубых промаха – как подарок для киевлян. К сожалению, прогрессу Динамо это не способствует.

То же касается и матча Шахтера со Львовом. Уже сам результат этой встречи – цирк. Непонятно, что с судейством происходит. И тут непонятно, зачем так давить на Львов, который, не сомневаюсь, все равно не устоял бы под давлением "горняков". Меня удивили не столько пенальти в ворота гостей и офсайды, сколько удаление игрока "горожан". Была же показана желтая и поставлен 11-метровый. Какая там красная? Зачем окончательно ломать игру? Очень сложно все это понять", – сказал Саленко в комментарии FootBoom.

Напомним, после 17-ти туров УПЛ Шахтер и Динамо набрали по 44 очка – "горняки" опережают киевлян в турнирной таблице благодаря лучшей разнице забитых мячей.

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