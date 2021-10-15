"Лучшим украинским нападающим после Андрея Шевченко я считаю Артема Милевский. А лучшим форвардом мира на сегодня является Роберт Левандовски.

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Относительно того, кто сильнее как президент – Игорь Суркис или Ринат Ахметов... Ахметов строил команду с нуля и довел до такого уровня. У Шахтера замечательная школа, где все оплачивается, поэтому на данный момент Ахметов. Суркису нужно перехватывать эту инициативу", – сказал Саленко в комментарии FanDay.

Напомним, Милевский объявил о завершении карьеры футболиста 23 сентября 2021 года.

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