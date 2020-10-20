"Даст ли Динамо бой Ювентусу? Почему нет? Итальянская команда имеет кадровые потери, поэтому этим вполне можно воспользоваться. Тем более, что много игроков Динамо получило положительный заряд эмоций после матча сборной Украины с командой Испании в Лиге наций. Да, молодежи непросто играть по такому графику, но так у них есть шанс быстрее вырасти в классных исполнителей.

Динамо – Ювентус: где смотреть матч Лиги чемпионов

Отсутствие Роналду? Он же не один играет. Да, мастерство у него на высоком уровне, но без португальца туринцы могут сыграть и лучше. Можно вспомнить хотя бы финальный поединок Евро-2016, когда сборная Португалии выиграла у команды Франции. После 25-й минуты, когда Криштиану Роналду заменили из-за травмы, португальцы начали действовать более убедительно и добились победы. Так что я не преувеличивал бы роль этого футболиста в тактических построениях Ювентуса.

С большой долей вероятности, Динамо придется много защищаться. Однако тот же Супряга может убежать от защитников, как, например, это сделал Цыганков в матче сборной Украины против Испании. Однако итальянцы – не испанцы. У них к обороне своих ворот всегда было трепетное отношение. Супряга, кстати, может и замкнуть фланговую передачу партнера, поэтому игра крайних хавов тоже будет очень важной. Хотя, на мой взгляд, ближе к победе будет тот, у кого сильнее сыграет средняя линия.

Стартовый матч в любом турнире очень важен, поэтому итальянцы будут максимально мотивированы. Я буду оптимистом и поставлю на результативную ничью – 1:1. Есть надежда на положительный результат. Сейчас в неплохой форме находится Бущан. Наверное, и Забарный, раз этот защитник всегда в составе. 18-летний игрок хорошо держится в психологическом плане. Оборону итальянской команды раскрывать неимоверно тружно, но я верю, что динамовцы свой шанс найдут", – цитирует Саленко Команда №1.

Матч Динамо Киев – Ювентус начнется на НСК Олимпийский в 19:55.

Динамо – Ювентус: анонс матча Лиги чемпионов