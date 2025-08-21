Спортінг Хіхон, сезон 1997/98

Астурійський клуб провів жахливий сезон у Прімері (13 очок), зазнавши 29 поразок. Спортінг здобув свою першу перемогу в 24 турі. Загалом "червоно-білі" виграли лише два поєдинки, обидва – у рідних стінах, проти Еспаньйола і Расінга. Намагаючись виправити ситуацію, хіхонці змінили чотирьох наставників. Мігель Анхель Монтес (перші 4 тури), Антоніо Маседа (наступні 11), Діас Новоа (16 матчів) і Хосе Антоніо Редондо (останні 7) не впорались з негативною динамікою. Через постійні інституційні чвари та погане спортивне планування, Спортінг повернувся у Ла Лігу аж через 9 років.

Вальядолід, 2024/25

Колишня команда Андрія Луніна жалюгідно відіграла минулий сезон. Вальядолід посідає друге місце в історичному рейтингу невдах, проте у 21 столітті "пуселанос" – найгірші з відривом (16 пунктів). Після відходу багатьох важливих гравців, які допомогли клубу підвищитись у класі, керівництво на чолі з Роналдо провалило трансферну кампанію. "Біло-фіолетові" набрали 16 очок, оформивши два тріумфи над Валенсією та Бетісом. У другому колі Вальядолід не перемагав, а фанати регулярно протестували проти "Зубастика". Зрештою він продав мажоритарний пакет акцій північноамериканській інвестиційній групі.

Логроньєс, 1994/95

Найкращий бомбардир ЧС-1994 Олег Саленко уникнув історичної ганьби, покинувши клуб з Ла Ріохи акурат перед стартом провальної кампанії. Можливо, саме перехід легенди українського футболу до Валенсії став однією з головних причин невдалих виступів його екс-команди. Утім, втрата зіркового кіпера Хулена Лопетегі, який перебрався у Барсу, теж була відчутною. Адже "бланкірохос" забили лише 15 м’ячів, пропустивши 79! Логроньєс, як і Спортінг, набрав 13 очок. Щоправда, перемоги тоді приносили два пункти. Починаючи з шостого туру колишні партнери Саленка та Лопетегі не підіймались з дна турнірної таблиці, вигравши два поєдинки у сезоні.

Сельта, 1943/44

У лізі, що складалася з 14 команд, "селестес" нашкребли 9 очок. І це попри крутий попередній сезон й підсумкову п’яту сходинку. Важливо підкреслити, що єдині дві перемоги були здобуті над Реалом і Атлетіком. Галісійці пропустили 79 голів у 26 матчах. У еліту вони повернулись з першої спроби, а після цього не вилітали 12 років.

Гранада, 2016/17

У 2016-му андалусійці дивом врятувались від пониження у класі. А уже через рік з тріском провалились, не зробивши жодних висновків на рівні спортивного планування. 20 очок з принизливою різницею м’ячів -52 назавжди заплямували емблему клубу з Лос Карменес. Перемога над Севільєю у дербі виявилась лише втішним призом. Еступіньян, Очоа, Фульк'є або Андреас Перейра не змогли запобігти катастрофі.

Кордоба, 2014/15

Крайній сезон Кордоби у Ла Лізі був найпровальнішим за всю історію клубу. Гранада перебуває вище "завдяки" гіршій різниці голів (-46). Цікаво, що на старті кампанії "біло-зелені" не виглядали приреченими, протримавшись 13 турів у безпечній зоні. Крім того, вони сенсаційно обіграли Атлетік на старому Сан-Мамес (1:0). Однак, жахливе друге коло не залишило шансів на виживання.

Малага, 2017/18

Малага продемонструвала сьомий найгірший результат в історії Ла Ліги. Починаючи з третього туру "анчоуси" перебували у зоні вильоту, з 16-го – не залишали останню сходинку. Хосе Гонсалес, який замінив взимку легенду Реала Мічела, не зумів врятувати недавніх чвертьфіналістів ЛЧ, що записали до свого активу 20 очок і різницею м'ячів -37. До слова, разом з новим тренером до команди приєднався екс-динамівець Браун Ідейє, який провів 13 матчів і забив один гол у ворота Валенсії. Тоді ж перші кроки у Ла Лізі робив зірковий Юссеф Ен-Несірі. Проте його підсумковий доробок теж виявився доволі скромним – 4 голи у 25 зустрічах.

Кастельйон, 1981/82

У 1980-х Ла Ліга складалася з 18 команд (2 очки за перемогу). Клуб, що нещодавно поповнив найвищий дивізіон, набрав 12 очок із 68 можливих і пропустив 82 голи у 34 матчах. Єдиний хороший спогад для валенсійців – перемога над Атлетіко з рахунком 3:0.

Бетіс, 1942/43

"Огірки" посідають передостаннє місце в рейтингу, набравши 10 очок у чемпіонаті з 14-ма колективами. Попри загалом провальний результат, севільському клубу вдалося двічі обіграти Мадрид та Атлетік, чемпіона того сезону. Зароблених балів могло бути більше, але тріуфми оцінювались 2-ма пунктами.

Ельче, 1988/89

Абсолютно найгіршою командою в історії Ла Ліги вважається Ельче, який набрав 19,74% можливих очок, тобто 15 з 76. "Франхівердес" перебували на останньому місці з восьмого туру. Після цієї ганьби команда з Аліканте не грала в еліті 24 роки, повернувшись у 2013-му.

