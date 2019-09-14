Саленко рассказал, что нужно сделать Михайличенко в Динамо

Бывший нападающий Динамо Олег Саленко поделился ожиданиями от матча 7 тура УПЛ против Десны.

"Нужно уже, наконец, выигрывать. Тем более, дома принимаем Десну. Киевляне должны активнее играть в нападении и благодаря объему работы загонять соперника. Сезон стартовал, нужны очки – хотелось бы, чтобы уже ожидание результата перешло в действие. Десна – не ведущая команда чемпионата – нужно с первых минут забивать, а дальше играть в свой футбол. Не ждать последних минут матча.

"Надо настроиться на волну Динамо", – Михайличенко рассказал о ближайших задачах команды

Черниговцы не садятся к своим воротам, пытаются атаковать, играть на встречных курсах. Возможно, что-то изменится в тактике на этот матч, но киевлян устраивает игра на встречных курсах.

Со сменой тренера меняются и нагрузки. Те, кто не участвовали в матчах сборной, работали на тренировках в Киеве, и нагрузки были очень приличные. Стиль игры Динамо Михайличенко и Хацкевича не сильно отличается, но нынешней команде новый тренер должен добавить больше физики и агрессии – именно того, чем и отличалась игра Динамо.

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Динамо рано списывают со счетов. Команде необходимо сделать переход из перспективных игроков в ведущих. Или вливать новые силы из U-19, чтобы усилить конкуренцию. Новый тренер только начал работу с коллективом, а результаты покажет время", – цитирует Саленко 1927.kiev.ua.